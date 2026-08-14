На Украине трех школьниц привлекли к ответственности за танцы под русскую музыку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Трех украинских школьниц привлекли к административной ответственности за танцы под музыку на русском языке. Об этом сообщает полиция города Монастыриска в Тернопольской области Украины.

Уточняется, что к ответственности были привлечены три девушки - ученицы девятого и десятого классов, а также одиннадцатиклассница. Последняя приехала в город из Тернополя к бабушке.

«Относительно двух младших участниц происшествия правоохранители составили административные материалы в отношении их родителей», - сообщает полиция.

Самая старшая из девушек, которой уже исполнилось 16, будет нести ответственность самостоятельно. Причиной для составления протокола на школьниц стало появившееся в социальных сетях видео, на котором они танцевали под русскоязычную музыку в центре Монастыриска.

Ранее KP.RU сообщал, что в городе Дрогобыче Львовской области двух украинок заставили публично извиниться за прослушивание музыки на русском языке. Изначально женщины отказались, однако позднее опубликовали видео с извинениями.