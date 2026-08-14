Школьник в Хабаровске плюнул бабл-ти в экран кинотеатра: руководство заявило о многомиллионных убытках

Мизулина: Школьник в Хабаровске плюнул бабл-ти в экран кинотеатра и испортил его Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Хабаровском кинотеатре подросток прямо во время сеанса фильма «Одиссея» плюнул в экран IMAX бабл-ти через трубочку. Напиток с тапиокой оставил пятно, которое не удалось убрать, владельцам пришлось полностью заменить полотно стоимостью 26 млн рублей. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в «Максе».

По её словам, школьники атакуют торговый центр, где располагается кинотеатр, уже больше года. В марте они измазали стены кетчупом, тогда владельцы отсудили у их родителей 30 тысяч рублей. Теперь руководство ТЦ заявило, что при любых нарушениях на место будут вызывать Росгвардию, а родителям — выставлять счета за ущерб.

Ранее KP.RU писал, что на Алтае школьники катались на заднем вагоне электрички и попали на видео, после чего их нашли транспортные полицейские. Семьям юных зацеперов теперь грозят штрафы до 2 тысяч рублей, одному подростку предстоит комиссия по делам несовершеннолетних.