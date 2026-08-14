Bloomberg: США ставят на санкции против Кубы, отказавшись от военного сценария Фото: REUTERS.

Администрация Соединенных Штатов решила сделать ставку на введение санкций против Кубы, отказавшись от стратегии, основанной на военном сценарии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно источнику, американская администрация хочет усилить санкционное и экономическое давление на Кубу, перекрыв властям страны источники доходов. Это якобы позволит создать внутренние противоречия и условия для переговоров с кубинским руководством. Ранее власти страны уже отвергли требования США о "переменах".

Ранее KP.RU сообщал, что США увеличили число сил и средств американской разведки на территории Кубы. Как заявляет издание Politico, за последние несколько месяцев Вашингтон начал набирать в разведку агентов среди местных жителей и направлять в страну «офицеров», участвующих в вербовке.