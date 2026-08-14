Луиджи Манджоне признался в убийстве главы крупнейшей страховой компании в США Фото: EAST NEWS.

Подозреваемый в убийстве главы крупнейшей страховой компании США UnitedHealthcare Брайана Томпсона Луиджи Манджоне признал свою вину. Об этом пишет The New York Times.

«Я застрелил господина Томпсона на Манхэттене. Я понимал, что мои действия грозят ему смертью или телесными повреждениями», — заявил Манджоне судье и признал, что понимал незаконность своих действий. Он также сообщил, что изготовил оружие с помощью 3D-принтера и оснастил его глушителем.

Манджоне признал вину по двум федеральным обвинениям в преследовании, повлёкшем смерть. Ему грозит пожизненное заключение. Приговор будет оглашён 18 декабря.

Убийство произошло утром 4 декабря 2024 года у отеля New York Hilton Midtown. По словам подсудимого, он страдал от сильных болей в спине и был разочарован взаимодействием со страховой системой. Узнав о конференции UnitedHealthcare в Нью-Йорке, он выдал себя за инвестора, чтобы получить информацию о месте её проведения. Застрелив Томпсона, Манджоне скрылся с места преступления на велосипеде. Арестовали его спустя шесть дней в ресторане быстрого питания, где его опознал один из посетителей.