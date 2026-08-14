СК доказал причастность генерала ВСУ Баргилевича к расправам в Донбассе Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Собранные следователями доказательства подтверждают причастность генерал-лейтенанта ВСУ Анатолия Баргилевича к карательным операциям в Донбассе, начиная с 2014 года. Об этом проинформировала пресс-служба СК РФ.

«... Установлена причастность к организации указанных преступлений генерал-лейтенанта ВСУ Анатолия Баргилевича», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что с апреля 2014 года Баргилевич, занимая различные командные посты, участвовал в карательных военных операциях в Донбассе вместе с другими представителями украинского военного и политического руководства. Кроме того, в период с февраля 2024 по март 2025 года он уже в должности начальника Генштаба ВСУ выступал в роли организатора и планировщика этих действий.

Немногим ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что в России осуждены более 1,2 тыс. украинских боевиков. Украинских военнослужащих судили за совершение убийств мирных жителей, жестокое обращение с гражданским населением, наемничество и другие преступления.