В Бельгии при ремонте случайно обнаружили тайник на миллионы евро

RTL: при ремонте центра соцпомощи в Бельгии нашли ящик с золотом на 9 млн евро Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В бельгийском городе Синт-Гиллис-бей-Дендермонде во время ремонта здания рабочие нашли тайник с сейфом с золотыми самородками, монетами и слитками. По предварительной оценке, стоимость находки составляет около 9 млн евро. Об этом сообщает телеканал RTL со ссылкой на прокуратуру Восточной Фландрии.

«В сейфе находились пронумерованные золотые самородки, монеты и золотые слитки. По первым оценкам, их общая стоимость составляет около 9 миллионов евро», — говорится в сообщении.

Находку обнаружили работники фирмы De Brand. Они ремонтировали здание Центра общей социальной помощи Восточной Фландрии (CAW).

Вскоре после обнаружения сокровищ, на место прибыла полиция. Правоохранители изъяли золото и перевезли его в надежное место.

Если владелец золота не объявится, сокровища останутся в распоряжении социального центра. В таком случае CAW планирует направить найденные богатства на создание дополнительных мест для бездомных.

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