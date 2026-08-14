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НовостиПроисшествия14 августа 2026 21:28

В Махачкале задержали подозреваемого в убийстве из-за кровной мести

В Дагестане расследуют убийство в махачкалинском саду на ул. Максима Горького
Анна ПЕТРОВА
В Махачкале задержали подозреваемого в убийстве из мотива кровной мести

В Махачкале задержали подозреваемого в убийстве из мотива кровной мести

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Дагестане правоохранители задержали местного жителя, которого подозревают в убийстве на территории Махачкалы. Об этом проинформировали в ГУ МВД по Республике Дагестан в «Максе».

«Сотрудниками УУР МВД Дагестана задержан подозреваемый в убийстве. Тридцативосьмилетнего мужчину оперативники обнаружили в одном из домов Махачкалы, где он пытался скрыться у своего знакомого», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в пятницу, 14 августа, в махачкалинском саду на ул. Максима Горького был убит 44-летний мужчина. Подозреваемый местный житель нанес ему около 20 колото-резаных ран, действуя из мотивов кровной мести.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей, причиной нападения могла стать кровная месть за брата. Уточняется также, что нынешний потерпевший ранее уже отбывал наказание за то самое убийство.

KP.RU ранее писал, что в Симферополе 56-летний мужчина был приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы из-за убийства брата.