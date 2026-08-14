Актёр из «Реальных пацанов» получил судебный приговор: что случилось

Арменка из «Реальных пацанов» приговорён к 400 часам обязательных работ Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд назначил Армену Бежаняну, известному по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», 400 часов обязательных работ за нарушение правил охраны и использования недр. Об этом сообщил сам актер.

«Хотя приговор в Осинском суде прозвучал — 400 часов общественных работ. За истечением срока давности эта мера применяться не будет», — написал Бежанян во «ВКонтакте».

Уточняется, что приговор актеру вынес Осинский районный суд Пермского края. Согласно материалам на сайте суда, ему инкриминировали нарушение правил охраны и использования недр (ч. 1 ст. 255 УК РФ). Ранее сам Бежанян сообщал, что следствие оценило нанесенный ущерб в сумму свыше 100 млн рублей.

Напомним, что Бежанян был зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной думы IX созыва от Пермского края.