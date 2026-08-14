Уличная кошка царапнула трехлетнюю девочку: теперь врачи борются за жизнь малышки

Девочка заразилась бешенством после контакта с уличной кошкой Фото: Ольга НОВИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Турции трехлетняя девочка оказалась на грани жизни и смерти из-за уличной кошки. Ребенок заразился от животного бешенством, и теперь за ее жизнь борются медики. О ЧП сообщили власти местной провинции Диярбакыр.

Уточняется, что все произошло после того, как трехлетнюю малышку поцарапала обычная уличная кошка.

«Трехлетнюю девочку четыре месяца назад поцарапала уличная кошка в районе Сур. Десятого августа девочку из-за ухудшения самочувствия госпитализировали, 13 августа был получен положительный результат теста на бешенство», - говорится в опубликованном властями сообщении.

После того, как печальный диагноз был подтвержден, в регионе ввели профилактические меры в отношении местных бездомных животных. Также власти проводят профилактику бешенства у всех людей, которые контактировали с пострадавшей девочкой.

По данным местных СМИ, пострадавшую девочку сейчас подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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