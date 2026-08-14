В России предложили возвращать часть НДФЛ: о каких категориях идёт речь

В Госдуме хотят возвращать часть НДФЛ малообеспеченным семьям с одним ребёнком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Госдуму будет внесен законопроект от группы депутатов под руководством Дмитрия Гусева. Документ предлагает расширить право на возврат части НДФЛ на малообеспеченные семьи с одним ребенком. Копия законопроекта находится в распоряжении ТАСС.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас право на ежегодный возврат 7% НДФЛ имеют работающие родители из семей с двумя детьми, чей среднедушевой доход не превышает полутора региональных прожиточных минимумов. Льгота распространяется на детей младше 18 лет, а для учащихся очно — до 23 лет, говорится в пояснительной записке.

Как отметил депутат, семьи с одним ребенком тоже могут оказаться в трудной жизненной ситуации, поэтому отказывать им в поддержке лишь по причине наличия одного ребенка было бы несправедливо.

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