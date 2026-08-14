У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,6, ожидается цунами

Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

У берегов Индонезии зафиксировано сильное землетрясение. Его магнитуда изначально составила 6,9, однако позднее была повышена до 7,6.

Данные передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По имеющимся данным, эпицентр землетрясения располагался в 161 км к северо-востоку от города Лабуан-Баджо население которого составляет около 188 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км.

Ведомство предупредило, что в результате землетрясения ожидается цунами. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее KP.RU сообщал о разрушительном землетрясении в Колумбии. Число жертв этого стихийного бедствия составило 265 человек, еще496 человек пропали без вести

5 августа землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Филиппин

А в июне сильнейшее в истории землетрясение случилось в Венесуэле. В результате погибли сотни человек, еще 900 пострадали.