В России расширен запрет на майнинг криптовалюты: вот в каких регионах

Запрет на майнинг криптовалюты введён в Московском регионе и Курской области Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

С 15 августа по 31 декабря 2032 года в Москве, Московской области и в отдельных районах Курской области введен запрет на майнинг криптовалют.

Напомним, что в июле правительство РФ выпустило постановление, расширяющее действие ограничений на три новых региона. В Курской области запрет затрагивает восемь муниципальных округов и город Льгов.

С 1 апреля по 15 марта 2031 года в Республике Бурятия и Забайкальском крае действует круглогодичный запрет на майнинг, который был введен постановлением правительства РФ от 20 марта 2026 года.

Напомним, что подобная инициатива связана с необходимостью регулирования энергопотребления в условиях повышенной нагрузки на энергосистему.

Незаконный майнинг криптовалюты может обернуться штрафом до 1,5 млн рублей либо обязательными или принудительными работами до 2-х лет.