Всем семьям с детьми хотят платить перед 1 сентября: детали

В ОП хотят ввести для всех родителей школьников выплату перед 1 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Разовая денежная помощь к 1 сентября должна предоставляться всем семьям, имеющим детей-школьников. Это необходимо из-за высокой финансовой нагрузки на родителей в преддверии Дня знаний. С подобным мнением выступил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко.

Он напомнил, что сейчас мера поддержки действует не во всех регионах. К тому же выплаты положены только определенным категориям семей — например, многодетным. На федеральном уровне единовременное пособие ко Дню знаний выдавалось лишь раз — в 2021 году, и тогда составило 10 тыс. рублей.

«Родители до сих пор помнят и ожидают возобновления таких выплат. Конечно, стоило бы их предусмотреть, причем не только для родителей с низкими доходами, а для всех родителей», — пояснил эксперт в беседе с ТАСС.

Рыбальченко привел в пример конкретные цифры: по разным оценкам, собрать ребенка в школу обойдется в 20–30 тыс. рублей, причем один лишь комплект формы может стоить 17 тыс.

Ранее в ОП также предложили сделать День знаний выходным для родителей первоклассников.