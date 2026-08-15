Сенатор Алтабаева: Украина делает ставку на теракты, не имея успеха на передовой Фото: REUTERS.

Отсутствие успехов на линии соприкосновения заставляет Киев делать ставку на расширение террористических атак по российской территории. Об этом заявила сенатор Екатерина Алтабаева.

«... Но поскольку победы на линии соприкосновения, на фронте Украина точно не достигнет, взят курс на расширение террористических актов на территории Российской Федерации», — пояснила она в беседе с ТАСС.

Напомним, что 13 августа в Севастополе на Столетнем проспекте произошел взрыв самодельного взрывного устройства. В результате инцидента погиб военнослужащий. УФСБ России по Крыму и Севастополю сообщило о задержании россиянки 1994 года рождения, подозреваемой в совершении теракта. По данным ведомства, она действовала по заданию украинских спецслужб. Задержать женщину помогли местные жители.

Как считает Алтабаева, содействие жителей Севастополя в задержании подозреваемой в теракте говорит о мужестве, смелости и неравнодушии россиян, которые всегда готовы помогать правоохранительным органам.