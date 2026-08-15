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НовостиВ мире15 августа 2026 4:54

Премьер Такаити не стала раскаиваться за агрессию Японии во Второй мировой войне

Премьер Японии выступила с речью в годовщину выхода Токио из Второй мировой
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Фото: REUTERS.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити пообещала больше никогда не повторять трагедию Второй мировой войны, однако ни слова не сказала о раскаянии за агрессию Токио.

«Долгое время после войны мы думаем о годах и месяцах мира, но, оглядываясь назад, с глубоким раскаянием искренне желаю, чтобы ужасы войны больше не повторились», — сказала она, выступая на общенациональной церемонии памяти погибших по случаю 81-й годовщины объявления о капитуляции Японии во Второй мировой войне.

В то же время император Японии Нарухито, в отличие от Такаити, выразил глубокое раскаяние.

«Оглядываясь назад, с глубоким раскаянием искренне желаю, чтобы ужасы войны больше не повторились», — заявил он.

Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что Россия призывает Японию признать итоги Второй мировой войны и ответственность за участие в конфликте. По его словам, Москва продолжит работу по документированию преступлений Токио в 1930-1940-е годы.