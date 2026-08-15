Ребёнок пострадал при атаке ВСУ на Подмосковье, идет помощь пострадавшим

Воробьев: девятилетний ребенок пострадал при атаке ВСУ на Московскую область Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Московской области девятилетний ребенок пострадал при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Max.

За ночь над Подмосковьем сбили и подавили восемь БПЛА. Дроны были уничтожены в Домодедове, Одинцове, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске.

«В Шатуре в результате попадания БПЛА в частный дом пострадали 55-летняя женщина и 9-летний ребенок», — сообщил Воробьев.

Мальчик находится в тяжелом состоянии, его планируют эвакуировать в Детский научно-клинический центр имени Рошаля. У женщины диагностировали травму головы, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. В результате атаки также повреждена кровля частного дома. Отражение атаки продолжается в Можайском и Наро-Фоминском округах.

Ранее Московская область подверглась массированной атаке беспилотников 4 августа. Основной удар пришелся на Чехов, где погибли пять человек и еще десять получили ранения. В деревне Солнышково обломки одного из дронов также повредили частный дом и автомобиль.