Роскачество опубликовало рекомендации по подготовке первоклассников к школе Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Родителям первоклассников посоветовали заранее наладить режим дня ребенка и серьезно относиться к его нежеланию идти в школу. Рекомендации по адаптации детей к учебе дали в Роскачестве.

Эксперты советуют установить постоянное время для сна, прогулок, занятий и отдыха. Четкий распорядок поможет снизить тревожность и быстрее привыкнуть к новому этапу жизни. При этом взрослым не стоит проецировать на ребенка собственные переживания из-за оценок, возможных неудач или отношений в коллективе.

«Начало учебы — серьезный стресс для первоклассника. Родителям важно не фиксировать внимание ребенка на возможных сложностях и, главное, не проецировать на него собственные страхи», — отметили в Роскачестве.

Кроме того, родителям рекомендуют не вмешиваться без необходимости в отношения детей с одноклассниками. Исключением должны стать серьезные конфликты, буллинг или угроза здоровью. Критику учителя при ребенке эксперты также советуют исключить, а спорные вопросы обсуждать непосредственно с педагогом.

Немногим ранее психолог Галина Рейнталь посоветовала начинать подготовку ребенка к школе уже в августе. В частности, стоит постепенно возвращать школьный режим сна и подъема, сдвигая его на 10–15 минут каждые несколько дней. Также полезно вернуть привычку заниматься по утрам. Совместный выбор рюкзака и других принадлежностей может помочь первокласснику снизить тревожность перед школой.