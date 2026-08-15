Подольская указала, что работник имеет право взять больничный во время отпуска Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Работник имеет право оформить больничный во время ежегодного оплачиваемого отпуска. Об этом сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Если сотрудник заболел во время отдыха, отпуск должны продлить на число дней временной нетрудоспособности либо перенести на другой срок. При переносе работодатель должен учитывать пожелания работника.

«Да, работник имеет полное право оформить больничный во время ежегодного оплачиваемого отпуска», — сказала Подольская.

Однако это правило не действует для учебного отпуска или отпуска за свой счет. Если болезнь совпала с таким периодом, пособие не выплачивается, а дни отдыха не переносятся. Аналогичный порядок действует при оформлении больничного по уходу за ребенком или другим членом семьи во время ежегодного отпуска.

В июле Социальный фонд России разъяснил порядок оплаты больничного во время отпуска. Первые три дня болезни оплачивает работодатель, начиная с четвертого выплаты идут из средств СФР. Размер пособия зависит от страхового стажа и среднего заработка, а максимальная выплата в 2026 году составляет 6 827,40 рубля в день.