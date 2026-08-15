Отец Илона Маск не считает Зеленского президентом Украины Фото: REUTERS.

Отец миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск заявил, что не считает Владимира Зеленского законно избранным лидером Украины.

Главной причиной Эррол Маск назвал полное отсутствие выборов на Украине. По его словам, Зеленского не переизбирали, из-за чего он больше не является избранным президентом.

«На Украине нет выборов. Этого Зеленского не переизбирали. Он не является избранным президентом», — сказал он в интервью РИА Новости.

Напомним, официальный срок полномочий Зеленского истек еще 20 мая 2024 года. Проведение президентских выборов было отложено на неопределенный срок в связи с введением военного положения и всеобщей мобилизации.

Ранее необходимость проведения голосования отмечал президент США Дональд Трамп. Он критиковал главу киевского режима, называя его «диктатором без выборов».