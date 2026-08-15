Землетрясение магнитудой 5,0 произошло недалеко от Гранады в Испании. Фото: Belish / Shutterstock / Fotodom

В Испании недалеко от Гранады произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщил Национальный географический институт королевства.

Подземные толчки зафиксировали около 01:00 по местному времени, что соответствует 02:00 мск. Эпицентр находился в районе населенного пункта Алендин, а очаг залегал на глубине двух километров.

После землетрясения в экстренные службы поступило около 200 обращений. По предварительным данным, никто не пострадал. При этом в ряде зданий появились трещины, местные жители также сообщали о падении карнизов, частей стен и других элементов конструкций.

Власти Андалусии после случившегося задействовали чрезвычайную фазу плана действий при сейсмической угрозе.

В июле землетрясение магнитудой 5,0 произошло в турецкой провинции Малатья. Эпицентр находился в районе Батталгази. Подземные толчки зафиксировало турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.