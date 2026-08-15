Самолет Пекин – Манчестер совершил аварийную посадку в Красноярске

Рейс выполняла авиакомпания Hainan Airlines. Фото: Chen Junqing / XinHua / Global Look Press.

Самолет, летевший из Пекина в Манчестер, совершил незапланированную посадку в Красноярске из-за технической неисправности. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Рейс выполняла авиакомпания Hainan Airlines. На борту находились более 230 пассажиров. Самолет благополучно приземлился в международном аэропорту Красноярска, никто не пострадал.

«Воздушное судно авиакомпании Hainan Airlines по технической причине осуществило незапланированную посадку в международном аэропорту Красноярск», — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

В аэропорту сообщили, что для пассажиров направят резервный борт, который продолжит выполнение рейса до Манчестера.

Похожий случай 11 августа произошел с самолетом Red Wings, летевшим из Батуми в Пермь. Из-за технической неисправности одной из систем экипаж совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. Самолет приземлился в штатном режиме, транспортная прокуратура организовала проверку.