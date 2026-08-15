Владимир Путин поздравил президента и премьера Индии с днем независимости Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин поздравил главу Индии Дроупади Мурму и премьер-министра страны Нарендру Моди с Днем независимости их государства. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что Индия продолжает достигать успехов по целому ряду направлений. В том числе экономической, социальной и научно-технической сферах. Кроме того, отметил Путин, Индия успешно сохраняет свой высокий авторитет на мировой арене.

«Отношения между Россией и Индией успешно развиваются в духе особо привилегированного стратегического партнерства. Москва и Нью-Дели плодотворно сотрудничают на самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних структур», — говорится в телеграмме.

Путин выразил уверенность, что в будущем Москва и Нью-Дели продолжат наращивать конструктивные связи. Мурму и Моди он пожелал здоровья и успехов, а жителям Индии — счастья и благополучия.

Напомним, этой весной Моди общался с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым. В беседе с ним он обсудил развитие сотрудничества России и Индии. Стороны также затронули торговлю, поставки удобрений и связи между гражданами двух стран. После встречи индийский премьер опубликовал сообщение на русском языке.