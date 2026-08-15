В Южной Корее конфискуют имущество прояпонских коллаборационистов

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён Фото: REUTERS.

Власти Южной Кореи намерены провести масштабное расследование в отношении лиц, сотрудничавших с японским колониальным режимом, с целью изъятия их незаконно нажитого имущества. Об этом заявил президент страны Ли Чжэ Мён в ходе выступления, приуроченного к 81-й годовщине освобождения Корейского полуострова.

Глава государства напомнил, что 2 июня был официально принят специальный закон о конфискации активов коллаборационистов. По словам президента, власти привлекут к исторической ответственности тех, кто совершил «прояпонские и антинародные деяния и несправедливо обогатился».

Все конфискованные средства и имущество планируется взять под жесткий государственный контроль. «Примем все меры, чтобы принадлежавшее государству имущество прояпонских коллаборационистов управлялось ответственным образом, чтобы эти средства были направлены на помощь борцам за независимость», - подчеркнул Ли Чжэ Мён.

Ранее сайт KP.RU разбирался, какова роль СССР в освобождении Кореи от Японии в 1945 году.