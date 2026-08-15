В Киеве на сотрудницу университета составили протокол за русский язык Фото: REUTERS.

В Киеве на сотрудницу одного из университетов составили административный протокол за использование русского языка. Об этом сообщил представитель украинского языкового омбудсмена Игорь Спиридонов.

Нарушение выявили во время телефонного разговора сотрудницы с одной из гражданок. Они обсуждали вопросы регистрации и документооборота.

«Во время телефонного разговора с гражданкой по вопросу регистрации и документообороту сотрудница использовала негосударственный (русский) язык», — написал Спиридонов в соцсетях.

В июле в Верховную раду внесли законопроект о запрете публичного исполнения произведений на русском языке. Ограничения предлагается распространить на музыку, видеоматериалы и клипы. Кроме того, авторы инициативы хотят обязать ряд должностных лиц подтверждать владение украинским языком.