Кобяков рекомендовал Западу следить за выступлением Путина на ВЭФ

Кобяков сообщил о важных заявлениях Путина на предстоящем ВЭФ Фото: REUTERS.

Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании предстоящего Восточного экономического форума (ВЭФ) будет наполнено важнейшими заявлениями, за которыми западным странам стоит следить. Такое заявление сделал советник главы государства, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

Главной темой ВЭФ-2026 станет «Дальний Восток — развитие во благо людей», а ключевым лейтмотивом традиционной масштабной выставки станет Год единства народов России.

«Конечно, отдельно всегда особое внимание уделяется и приковано к выступлению на пленарном заседании президента России. Следите за этим. Будет много важных заявлений. И, конечно, за выступлением главы государства рекомендуется следить Западу», — приводит ТАСС заявление Кобякова.

ВЭФ состоится 1–4 сентября 2026 года во Владивостоке на традиционной площадке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Уже была опубликована архитектура деловой программы ВЭФ-2026.