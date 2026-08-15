Владимир Познер продает пятикомнатную квартиру в Москве за 165 млн рублей Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Телеведущий Владимир Познер решил продать свою пятикомнатную квартиру в центре Москвы. За недвижимость он просит 165 млн рублей, сообщает Mash в Max.

Речь идет о квартире площадью 232 квадратных метра в Чистом переулке. Объект не выставляли в открытые базы: по просьбе владельца его предлагают только напрямую потенциальным покупателям. Сам Познер на показы не приезжает.

По данным канала, квартиру пытаются продать с начала года, однако новый хозяин пока не нашелся. Одной из причин риелторы называют расположение на первом этаже. Сейчас за жильем следят рабочие, которые периодически приходят проверить его состояние.

В квартире обустроены гостиная площадью 41 квадратный метр, кухня-столовая, две спальни с большой гардеробной, помещение для персонала, постирочная и спортзал. Также в ней пять совмещенных санузлов. В стоимость входит гараж площадью 15 квадратных метров. Ранее жилье сдавали в аренду.

Mash утверждает, что телеведущий решил расстаться с российской недвижимостью, поскольку не видит необходимости сохранять здесь активы. После 2022 года Познер преимущественно находится во Франции и США, а в Москву приезжает на короткое время.

Похожую элитную недвижимость в центре столицы сейчас продает певец Валерий Сюткин. Его апартаменты площадью около 232 квадратных метров расположены на Сретенском бульваре. Первоначально объект оценивали примерно в 500 млн рублей. Среди особенностей интерьера назывались антикварная мебель и стол, который связывают с Наполеоном.