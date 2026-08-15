Овчинников озвучил два способа эвакуации тела Наговициной с пика победы. Фото: соцсети альпинистки-спортсменки

Эвакуировать тело российской альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы можно двумя способами. Один из них предполагает использование тяжелого беспилотника, рассказал старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников.

Наговицина травмировала ногу 12 августа 2025 года во время спуска с пика Победы. Несчастный случай произошел на высоте около 7,2 тысячи метров. Добраться до россиянки пытались несколько альпинистов, однако завершить спасательную операцию помешали тяжелые погодные условия. Один из ее участников погиб.

Первый вариант предполагает подъем к Наговициной специальной группы. Для такой операции, по оценке Овчинникова, понадобятся не менее восьми физически подготовленных альпинистов. Им предстоит извлечь тело, подготовить его к транспортировке и вручную спустить по крайне сложному рельефу.

«Требуется как минимум восемь хорошо подготовленных крепких мужчин, которые должны в хорошую погоду подняться, упаковать ее тело и по очень непростому рельефу спустить ее вниз на руках. Это экстра сложная и уникальная будет операция по эвакуации тела», — сказал Овчинников.

Другой способ — задействовать тяжелый беспилотник. По словам специалиста, существуют аппараты, способные подниматься примерно на семь тысяч метров и перевозить груз массой до 100 килограммов. Такие БПЛА есть у Китая, поэтому властям Киргизии потребуется договориться с китайской стороной. При этом кому-то все равно придется подняться к Наговициной, освободить тело от снега и льда и закрепить его на аппарате.

Возможность использовать вертолет Овчинников оценил как маловероятную. Сроки операции будут зависеть от ее организации и погодных условий, однако провести эвакуацию, по его словам, получится не раньше лета 2027 года.

На этой неделе сообщалось, что сезон восхождений на пик Победы в 2026 году уже завершился из-за ухудшения погоды. Ни одна из групп не смогла добраться до места, где находится Наговицина. Поэтому вопрос об эвакуации ее тела отложен как минимум до следующего сезона.