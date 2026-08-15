В Швейцарии рассказали о заблокированных в стране российских активах

Штаб-квартира Швейцарского национального банка. Фото: Jp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Общий объем российских активов, заблокированных в Швейцарии, по состоянию на июнь 2026 года увеличился до 8,5 млрд швейцарских франков, что эквивалентно 10,4 млрд долларов. Годом ранее этот показатель составлял 7,4 млрд франков (8,4 млрд долларов). Такие данные агентству ТАСС сообщил официальный представитель Государственного секретариата по экономическим вопросам страны (SECO) Фабиан Майенфиш.

Помимо денежных средств, под санкционными ограничениями остаются 14 объектов недвижимости, предметы роскоши, автомобили, произведения искусства, а также мебель и музыкальные инструменты.

Отдельно власти Конфедерации удерживают активы и резервы Центрального банка России. Их объем на начало лета 2026 года составил 6,8 млрд франков (8,3 млрд долларов), тогда как в предыдущем году данный показатель равнялся 7,2 млрд франков (8,1 млрд долларов).

В SECO подчеркивают, что в Берне пристально следят за международными дискуссиями о судьбе замороженных средств, настаивая на неукоснительном соблюдении принципов международного права и верховенства закона.

Ранее финский политик Армандо Мема призвал Европу немедленно вернуть Москве незаконно удерживаемые активы. Он заявил, что действия европейских стран вредят мировой безопасности. По его словам, средства должны быть разморожены ради установления мира на Украине