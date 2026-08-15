В России появится реестр педофилов и насильников

МВД планирует запустить единый реестр педофилов и насильников в 2027 году Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Министерство внутренних дел РФ разрабатывает масштабный цифровой проект — специализированный реестр лиц, совершивших сексуальное насилие против несовершеннолетних. Внедрение нового сервиса под рабочим названием «Насильник-Педофил» запланировано на 2027 год. Об этом сообщается в официальном ответе ведомства на запрос депутата Анастасии Удальцовой, передает «Коммерсант».

Новая система призвана объединить массивы данных для оперативной идентификации преступников и защиты потерпевших. Кроме того, реестр обеспечит централизованное хранение и удобный запрос ключевых доказательств, необходимых для расследования подобных уголовных дел.

Параллельно ведомство работает над ужесточением законодательства. Готовится законопроект о расширении статьи 242.1 УК РФ, касающейся оборота материалов с изображением сексуального насилия над детьми. Предлагается ввести уголовную ответственность за хранение, изготовление, покупку и перемещение таких файлов вне зависимости от личной цели. Ранее следствию требовалось обязательно доказывать намерение их распространения.

Ранее бывший следователь СК Андрей Гривцов в беседе с «Комсомольской правдой» поддержал создание реестров с данными о биологических выделениях педофилов, заявив, что это поможет расследованию преступлений.