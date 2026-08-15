Лантратова помогла вернуться с передовой бойцу, у которого на СВО погибли братья. Фото: Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла вернуть с передовой военнослужащего, потерявшего на СВО двух родных братьев. Об этом омбудсмен сообщила в Max.

За помощью к Лантратовой обратился боец из Астраханской области. Оба его брата один за другим погибли при исполнении воинского долга. Согласно действующим нормам Минобороны, после потери близких родственников на СВО военнослужащего должны вернуть с передовой в пункт постоянной дислокации части. Однако оформление необходимых документов затянулось.

«Совместно с уполномоченным по правам человека в Астраханской области Андреем Спицыным мы направили запрос в Минобороны России. Помощь оказана», — написала Лантратова.

После обращения Минобороны ускорило оформление документов. Боец сможет вернуться в пункт постоянной дислокации своей части.

Накануне Лантратова обсудила с главой Мордовии Артемом Здуновым поддержку участников СВО и их семей. При содействии института уполномоченного в 2026 году в Россию удалось вернуть троих военнослужащих из республики. Еще одному бойцу помогли пройти военно-врачебную комиссию и уволиться со службы, а семье погибшего военнослужащего — оформить документы для получения страховой выплаты и единовременного пособия.