Александр Лукашенко раскрыл свое президентское кредо Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал свое главное кредо на посту главы государства. По его словам, оно заключается в открытом разговоре с людьми и работе на благо народа.

О собственном кредо Лукашенко рассказал на церемонии открытия международного фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья» в агрогородке Лясковичи Гомельской области. Белорусский лидер отметил, что именно на Полесье когда-то делал первые шаги в качестве президента.

«И та косьба в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним и честным, во многом предопределила мое президентское кредо — открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага», — заявил Лукашенко.

Он также назвал Полесье исторической прародиной славян. По словам президента, при создании фестиваля в 2010 году власти рассчитывали сделать его местом встречи белорусов, русских и украинцев. Сейчас, подчеркнул Лукашенко, в Белоруссии рады видеть всех славян и гостей других национальностей.

Немногим ранее Лукашенко назвал ряд вопросов, которые власти должны решать с учетом интересов граждан. Среди них оказались изменения социальных выплат и решения, влияющие на государственный бюджет. Белорусский лидер подчеркнул, что при обсуждении таких инициатив главным фактором должны оставаться интересы людей.