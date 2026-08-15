Франция, Германия и Великобритания готовят свой формат переговоров по Украине: что известно

Европа готовит собственный формат переговоров по Украине Фото: REUTERS.

Франция, ФРГ и Великобритания приступили к созданию альтернативного формата переговоров по урегулированию украинского конфликта. Европейские государства опасаются оказаться исключенными из дипломатического процесса на фоне политики президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, основную роль в формировании единой позиции берут на себя Париж и Берлин. Лондон проявляет большую осторожность, учитывая необходимость выстраивать хрупкий диалог с Вашингтоном.

Как сообщается в публикации, европейские чиновники убеждены, что безопасность региона и отношения с Россией слишком важны, чтобы полностью полагаться на США. В статье отмечается, что цель инициативы — гарантировать участие Европы в будущих соглашениях. Однако эксперты предполагают, что любые контакты с Москвой все равно потребуют американского посредничества.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, почему с Европой сейчас невозможно вести переговоры. По его словам, европейские страны заинтересованы в поражении России.