Силы ПВО РФ сбили 7 управляемых авиабомб, 17 ракет «Фламинго» и 1328 БПЛА ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские системы противовоздушной обороны продолжают успешно отражать воздушные атаки со стороны киевского режима. Так, недавно были сбиты управляемые авиабомбы, ракеты "Фламинго" и больше тысячи беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

О текущей ситуации и работе противовоздушной обороны в военном ведомстве отчитались в субботу, 15 августа. Тогда в МО РФ сообщили, что были сбиты семь управляемых авиабомб, 17 ракет "Фламинго" и 1328 беспилотников. Другие подробности не приводились.

Тем временем Министерство обороны РФ также опубликовало потери украинской армии. Так, за одни лишь прошедшие сутки ВСУ лишились сразу 1,3 тысячи человек. Подсчитывались потери Украины на всех направлениях.