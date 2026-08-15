Shot: на экс-солистку «Фабрики» Сашу Савельеву подали в суд из-за рекламы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

На бывшую участницу группы «Фабрику» Сашу Савельеву подали в суд из-за неуплаты отчислений за рекламу в соцсетях. Истцом по делу выступает Роскомнадзор. Об этом пишет Shot.

С 1 апреля 2025 года блогеры обязаны перечислять в бюджет 3% от доходов за рекламные интеграции. Как сообщается, певица проигнорировала это требование, в связи с чем с ее ИП намерены взыскать 32 тысячи рублей.

Юрист Константин Чупырь пояснил, что доходы блогеров отслеживаются через единый реестр, а в рамках проверок проверяются банковские счета, что позволяет точно рассчитать сумму обязательных отчислений.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о том, что кинокомпания «СТВ», известная по культовым лентам «Брат», «Брат 2» и «Жмурки», с начала текущего года активизировала борьбу с пиратством. В суды различных регионов она направила 100 исков на общую сумму около 7,5 млн рублей.