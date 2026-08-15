"Это была шутка?": Слова Трампа вызвали недоумение у постпреда России Фото: REUTERS.

Намерение президента США Дональда Трампа объявить Ормузский пролив американской территорией больше похоже на шутку. Такое мнение выразил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Дипломат отреагировал на недавнее заявление американского лидера. Трамп допустил, что после завершения противостояния с Ираном Вашингтон может провозгласить стратегически важный пролив территорией США.

«Президент США объявил о намерении провозгласить Ормузский пролив американской территорией. Это была шутка?» — написал Ульянов в соцсети X.

Немногим ранее Трамп заявил о полном контроле США над Ормузским проливом. Он утверждал, что Вашингтон намерен сохранить свое влияние на этот маршрут и называл установленную американцами морскую блокаду «стальной стеной». В Иране с такой оценкой не согласились и заявили, что вопрос о режиме судоходства в проливе будет решаться на условиях Тегерана.