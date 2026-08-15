Суд арестовал обвиняемого в убийстве 14-летней девочки под Ростовом

В убийстве 14-летней девочки под Ростовом подозревается 21-летний житель региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд 15 августа принял решение отправить под арест обвиняемого в убийстве 14-летней девочки, которую нашли с серьезными ранениями на трассе под Ростовом. Об этом рассказал РИА Новости представитель СУ СК России по региону.

Согласно версии следствия, вечером 13 августа на обочине проезжей части в поселке Пригородном была обнаружена 14-летняя девочка с многочисленными ножевыми ранениями. Потерпевшую сразу же доставили в больницу. Однако ее не смогли спасти. По подозрению в убийстве был задержан 21-летний житель региона. Ему уже предъявлено обвинение.

«Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», - поделился подробностями собеседник.

Ранее KP.RU писал, что у обвиняемого в прошлом были отношения со старшей сестрой жертвы. Именно в ночь убийства они встретились на дороге, правда неизвестно, было ли это по договоренности или случайно. Предварительно, они шли в сторону дома школьницы. По пути между девочкой и парнем завязался конфликт, после чего он напал на нее с ножом и скрылся.