Есть ноты, черновики и свидетельство о декларировании: музыкант из Челябинска намерен доказать, что SHAMAN сплагиатил его песню. Фото: личная страница героя публикации в соцсети, Михаил Фролов

Челябинский музыкант Александр Незванов, обвинивший певца Ярослава Дронова (SHAMAN) в плагиате песни «Россия-мама», заявил, что располагает доказательствами своего авторства. Об этом он рассказал корреспонденту «КП-Челябинск».

По словам Незванова, свою композицию он написал еще в январе 2023 года, а весной того же года разместил ее на цифровых музыкальных площадках. О песне SHAMAN с аналогичным названием музыкант узнал лишь 28 июля 2026 года от знакомых. Прослушав трек дома, он решил, что совпадает не только название, но также текст и музыка.

«В 2023 году я написал и выложил ее. Он, возможно, ее так и нашел. Я написал ее в январе 2023 года. Весной 2023 года мы выложили на цифровые площадки. У меня есть свидетельство о декларировании, ноты, написанные на бумаге, текст, черновики, есть проект, записанный на студии», — рассказал Незванов.

В качестве подтверждения своих слов автор намерен использовать сохранившиеся материалы по работе над композицией. Помимо свидетельства о декларировании произведения, у него есть рукописные ноты и текст, черновики и студийный проект записи.

Иск против SHAMAN поступил в Арбитражный суд Москвы 12 августа. Незванов требует взыскать с артиста 100 тысяч рублей, однако утверждает, что сумма компенсации для него вторична. Главной целью музыкант называет признание авторства. Дата первого судебного заседания пока не назначена.

При этом песню «Россия-мама» SHAMAN выпустил в конце мая 2026 года. Сам певец публично ситуацию с требованиями Незванова пока не комментировал.

Незадолго до судебного спора SHAMAN исполнил «Россия-мама» на концерте в Абакане. Выступление прошло 8 августа на стадионе «Саяны» и продолжалось около двух часов. Вместе с новой композицией артист включил в программу свои известные песни «Встанем» и «Я русский».