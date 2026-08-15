Сбои в работе карт Приватбанка на Украине: в магазинах образовались очереди Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Украине произошел масштабный сбой в работе банковских карт, из-за которого в магазинах начали образовываться очереди. Об этом сообщает издание «Страна».

По имеющимся данным, проблемы затронули клиентов украинского Приватбанка по всей стране. Покупатели жалуются, что не могут расплатиться картами и вынуждены использовать наличные. Из-за этого у касс в супермаркетах скапливаются люди.

С похожими трудностями столкнулись и клиенты ряда других украинских банков. Причины масштабного сбоя пока не называются. В Приватбанке сообщили, что специалисты уже занимаются устранением неполадок.

Немногим ранее депутат Верховной рады Богдан Кицак заявил, что Киев хуже всех регионов Украины подготовлен к предстоящему отопительному сезону. По его словам, сложная зима ожидает и другие крупные города страны. Средний уровень подготовки регионов к холодам, по данным правительственных источников, не превышает 50%.