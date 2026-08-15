Восемь пострадавших при пожаре в Омске лежат в реанимации с ожогами до 90% тела

У многих пострадавших при пожаре в Омске диагностированы ожоги тела от 20 до 90% Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Восемь пострадавших при пожаре в недостроенной многоэтажке в Омске получили ожоги от 20 до 90 процентов тела. Всех уже поместили в реанимацию. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что все восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии. За ними ведется постоянное наблюдение. Медики сейчас оказывают всю необходимую помощь, чтобы улучшить их состояние.

«По уточненной информации, в стационаре остаются восемь человек: все... находятся в реанимации, они получили от 20 до 90% ожогов тела. Три человека после осмотра были отпущены домой, госпитализация им не потребовалась. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», - сказал собеседник.

Напомним, утром 15 августа жители Омска заметили сильный огонь и густой черный дым, который поднимался над стройплощадкой в Кузьминках. Люди сначала услышали очень громкий хлопок, а после сирены скорой помощи и машин пожарной службы. Всего при инциденте пострадали 11 человек.