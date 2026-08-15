«Восток» усиливает противовоздушную оборону и борьбу с БПЛА Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Группировка войск «Восток» активно уплотняет радиолокационное поле, наращивает арсенал эффективных средств поражения вражеских беспилотников и ракет. Об этом сообщило Министерство обороны РФ по итогам проверки соединений и воинских частей в зоне проведения спецоперации главой военного ведомства Андреем Белоусовым.

В ходе работы министру обороны РФ доложили о создании единой информационной среды для максимального повышения ситуационной осведомленности о воздушной обстановке. Благодаря этому данные с каждой радиолокационной станции теперь оперативно выводятся в общую систему.

Как сообщается, развитие единого программно-аппаратного комплекса позволяет в режиме реального времени транслировать обстановку с малогабаритных РЛС, что существенно автоматизирует процесс борьбы с БПЛА и кратно повышает эффективность их уничтожения на всех участках ответственности.

Напомним, командующий группировкой Петр Болгарев в ходе доклада министру обороны РФ сообщил, что в рамках летней кампании группировка войск «Восток» освободила 19 населенных пунктов.