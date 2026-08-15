Посольство РФ на Филиппинах выясняет детали спасения россиянок от работорговцев

Ранее появилась информация, что правоохранительные органы Филиппин спасли пять гражданок России, которые могли попасть в сеть торговли людьми. Фото: Fresh Stocks/Shutterstock/Fotodom

Посольство России на Филиппинах выясняет обстоятельства спасения пяти россиянок, которые могли стать жертвами торговцев людьми. Об этом сообщили в российском диппредставительстве в Маниле.

По данным посольства, дипломаты связались с компетентными органами Филиппин и запросили информацию о процессуальном статусе гражданок РФ. Сами россиянки за помощью в дипмиссию не обращались.

«Посольство находится в контакте с местными компетентными органами по данному вопросу, запросив сведения о процессуальном статусе указанных лиц», — сообщили в диппредставительстве.

Ранее появилась информация, что правоохранительные органы Филиппин спасли пять гражданок России, которые могли попасть в сеть торговли людьми. Детали произошедшего и обстоятельства, при которых женщины оказались в такой ситуации, сейчас выясняются.

В апреле из рабства в Мьянме освободили еще одну россиянку, которую заманили в страну предложением о работе. В операции участвовали представители МВД РФ, МИД России и Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом. Женщину после освобождения поместили в центр временного содержания иностранных граждан. Ранее еще одну россиянку, попавшую в похожую ситуацию, удалось освободить в Таиланде.