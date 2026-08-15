Военкор Коц объяснил важность освобождения Рыбальского в Запорожье Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Освобождение Рыбальского в Запорожской области позволит российским войскам развивать наступление на север вдоль границы с Днепропетровской областью. Такую оценку дал военный корреспондент KP.RU Александр Коц в Max.

По его словам, село расположено примерно в двух километрах северо-западнее Нового Поля, освобожденного ранее российскими войсками. Рыбальское заняли бойцы 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток».

Коц сообщил, что в ходе боев противник потерял до роты военнослужащих. Также были уничтожены семь боевых бронированных машин, десять автомобилей, 13 наземных роботизированных комплексов и более 20 тяжелых гексакоптеров «Баба Яга».

«Освобождение Рыбальского позволило нашим войскам расширить зону контроля северо-западнее Нового Поля. Там формируется плацдарм из освобожденных населенников», — отметил военкор.

По оценке Коца, с этого участка российские подразделения смогут двигаться на север вдоль границы с Днепропетровской областью в направлении трассы Н-15. Она ведет к Новониколаевке, которую военкор назвал важным логистическим и транспортным узлом ВСУ на северо-востоке Запорожской области.

Немногим ранее группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника на запорожском и днепропетровском направлениях. Удары наносились по подразделениям ВСУ в районах Великомихайловки, Доброволья, Малиновки, Новониколаевки, Червоного Яра и Ясной Поляны. В Минобороны сообщали о потерях противника в живой силе и технике.