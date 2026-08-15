Сотрудники ТЦК похитили протодиакона УПЦ, чтобы мобилизовать Фото: REUTERS.

В Тульчине Винницкой области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) похитили протодиакона кафедрального собора канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

По данным организации, инцидент произошел с протодиаконом кафедрального собора Рождества Христова Сергием Зинкевичем. Как сообщает СПЖ, священнослужитель был насильственно доставлен в один из местных военкоматов, после чего его оперативно направили в воинскую часть.

Официальные комментарии украинских военных ведомств и представителей ТЦК по поводу обстоятельств данной мобилизации на данный момент не приводятся.

Напомним, согласно последним данным, сотрудники ТЦК за год похитили не менее 75 клириков канонической УПЦ. Клирика Кременчугской епархии УПЦ и отца пятерых детей Богдана Матвеева задержали прямо в последний день крестного хода из Каменца-Подольского в Почаев. Священника Владимира Главацкого мобилизовали во время отпевания погибшего украинского военного.