Кобяков: Интерес к ВЭФ проявляют даже недружественные РФ страны

Восточный экономический форум (ВЭФ) в 2026 году пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Интерес к Восточному экономическому форуму (ВЭФ) проявляют даже недружественные по отношению к России страны. Об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков.

«Интерес традиционно большой. Прежде всего, это страны АТР, среди них есть и формально недружественные. Хотя есть и европейские бизнесмены и компании», - заявил он в интервью ТАСС.

Кобяков отметил, что западные компании проявляют интерес к ВЭФ, хоть им и трудно спорить с англосаксами в санкционном вопросе.

Ранее KP.RU сообщал, что Кобяков порекомендовал странам Запада следить за выступлением президента России Владимира Путина на пленарном заседании предстоящего Восточного экономического форума. Как заявил помощник главы государства, оно будет наполнено важнейшими заявлениями.