Кобяков: англосаксы вынуждают некоторые страны не дружить с Россией

Кобяков отметил, что множество западных стран по-прежнему питают интерес к сотрудничеству с РФ Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Англосаксы вынуждают некоторые страны не дружить с Россией. Об этом заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета форума Антон Кобяков в интервью ТАСС.

По его словам, множество западных стран и компаний по-прежнему питают интерес к сотрудничеству с Москвой. И часть из них даже работает на территории РФ. Однако власти Британии делают все возможное, чтобы все страны мира прекратили вести дела с российским государством.

«Часть стран, которые считаются недружественными, просто не могут в санкционном вопросе спорить с англосаксами. Они выступают в блоке недружественных, но по сути, элементарно не имеют выбора», - сказал Кобяков.

Ранее Кобяков порекомендовал Западу следить за выступлением президента России Владимира Путина на грядущем заседании Восточного экономического форума. Советник уточнил, что там глава государства сделает ряд важных заявлений.