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НовостиВ мире15 августа 2026 12:59

Дмитриев: кидающий деньги мигрант – хорошая реклама политики Британии

Дмитриев пошутил над миграционной политикой Британии в соцсетях
Марк СОКОЛОВ
Дмитриев: кидающий деньги мигрант – хорошая реклама политики Британии

Дмитриев: кидающий деньги мигрант – хорошая реклама политики Британии

Фото: REUTERS.

Мигрант, разбрасывающий полученные в Великобритании деньги, стал «отличной рекламой» миграционной политики страны. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Поводом для его реакции стало распространившееся в интернете видео с мигрантом из Судана. На кадрах мужчина в отеле демонстративно разбрасывает деньги, которые, как утверждается, получает от британского государства.

«Отличная реклама самоубийственной миграционной политики Великобритании», — прокомментировал Дмитриев.

Немногим ранее британский премьер Энди Бернем пообещал ужесточить борьбу с нелегальной миграцией через Ла-Манш. Он заявил о намерении как минимум вдвое увеличить число силовиков на британской стороне пролива и добиваться сокращения потока прибывающих на лодках. При этом власти страны планируют принять около 10 тысяч беженцев по отдельной программе легального въезда.