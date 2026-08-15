Дмитриев: кидающий деньги мигрант – хорошая реклама политики Британии Фото: REUTERS.

Мигрант, разбрасывающий полученные в Великобритании деньги, стал «отличной рекламой» миграционной политики страны. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Поводом для его реакции стало распространившееся в интернете видео с мигрантом из Судана. На кадрах мужчина в отеле демонстративно разбрасывает деньги, которые, как утверждается, получает от британского государства.

«Отличная реклама самоубийственной миграционной политики Великобритании», — прокомментировал Дмитриев.

Немногим ранее британский премьер Энди Бернем пообещал ужесточить борьбу с нелегальной миграцией через Ла-Манш. Он заявил о намерении как минимум вдвое увеличить число силовиков на британской стороне пролива и добиваться сокращения потока прибывающих на лодках. При этом власти страны планируют принять около 10 тысяч беженцев по отдельной программе легального въезда.