26-летняя «Мисс Индонезия» Путри Джуфича умерла в свой день рождения

Умерла Путри Джуфича, индонезийская модель, занявшая второе место на конкурсе «Мисс Индонезия» в 2025 году Фото: СОЦСЕТИ.

Умерла Путри Джуфича, индонезийская модель, занявшая второе место на конкурсе «Мисс Индонезия» в 2025 году. Она скончалась в свой 26-й день рождения, 14 августа. Об этом сообщили близкие Джуфичи.

«С глубокой скорбью организаторы конкурса «Мисс Земля» выражает свои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной нашей Путри Джуфичи», - говорится в сообщении в соцсетях.

Близкие модели не стали сообщать о причинах трагедии. Однако, как пишут местные СМИ, у девушки, по предварительным данным, произошел сердечный приступ.

Девушка планировала и дальше развиваться в модельной сфере, принимая участие в новых конкурсах красоты Фото: СОЦСЕТИ.

Джуфича открыто общалась с подписчиками в соцсетях и активно делилась событиями из своей жизни. Девушка планировала и дальше развиваться в модельной сфере, принимая участие в новых конкурсах красоты.

Ранее KP.RU сообщал, что на 77-м году жизни умерла актриса Шерил Холл. она была известная по ролям в сериалах «Пуаро» и «Доктор Кто».