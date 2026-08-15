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НовостиПроисшествия15 августа 2026 13:03

Пятерых россиянок вызволили из сети торговли людьми на Филиппинах

Подозреваемый в торговле людьми на Филиппинах уже задержан
Арина СЕРОВА
Подозреваемый в торговле людьми на Филиппинах уже задержан

Подозреваемый в торговле людьми на Филиппинах уже задержан

Фото: REUTERS.

В филиппинском городе Макати правоохранители освободили шестерых пострадавших от торговли людьми - среди них были пять россиянок и экс-королева конкурсов красоты. Об этом сообщила газета Cebu Daily News, ссылаясь на данные Национального бюро расследований Филиппин.

Согласно сведениям ведомства, в результате спасательной операции был задержан мужчина, подозреваемый в организации преступной сети. Представители группировки крали женщин для коммерческой сексуальной эксплуатации.

«Подозреваемый согласился продать женщин по сниженной цене в 25 тыс. песо (около 34 тыс. рублей) за каждую плюс комиссионные», - отметили в бюро.

Как уточняется, всех пострадавших отдали властям Макати для оказания поддержки.

Ранее KP.RU сообщал, что недавно в ОАЭ без вести пропала освобожденная из рабства в Мьянме россиянка. Девушку спасли от рук торговцев людьми весной 2026 года. Уже через пару месяцев она решила отправиться в Дубай для отдыха, где внезапно исчезла.