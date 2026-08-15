Граждане Узбекистана пострадали в результате пожара на стройке в Омске Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате пожара на стройке в Омске пострадали подрядчики, которые являются гражданами Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ по Омской области.

«Все пострадавшие - строители-подрядчики, жители Узбекистана», - говорится в сообщении.

Ранее в Следственном комитете РФ по региону сообщили, что пожар в строящемся доме в Омске произошел утром 15 августа. По предварительным данным, причиной ЧП стало возгорание утеплителя в ходе сварочных работ. СК РФ также была начата процессуальная проверка по факту пожара.

Ранее KP.RU сообщал, что восемь пострадавших при пожаре получили ожоги от 20 до 90 процентов тела. Все они были помещены в реанимацию. Всего в результате ЧП пострадало 11 человек, трое из них были отправлены домой.