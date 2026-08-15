Александр Лукашенко рассказал, как помогает украинцам

Лукашенко приказал открыть пункты перехода для бегущих украинцев Фото: REUTERS.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что еще давно отдал приказ своим подчиненным открыть пункты перехода на границе для бегущих украинцев. Его слова передает Telegram-канал «Пул Первого».

Как рассказал политик, еще задолго до начала СВО граждане Незалежной регулярно приходили к белорусско-украинской границе с целью сбора дикорастущих грибов и ягод для последующей продажи. Местность там богата болотами, благоприятными для произрастания всяких растений. Лукашенко подчеркнул, что даже после конфликта белорусская сторона не закрыла границы для украинцев. Люди продолжают приходить туда по сей день.

«Поэтому я приказал военным и пограничникам открыть пункты перехода, чтобы люди приходили и, как обычно, здесь собирали эти дикоросы и нормально жили. Мы будем делать все для того, чтобы был мир. Никакие мы не агрессоры. Мы не хотим воевать ни с русскими, ни с украинцами, ни с татарами, ни с евреями», - сказал белорусский лидер.

Однако Киев по-прежнему не желает налаживать отношения с Белоруссией. Так, недавно офис Владимира Зеленского попросил Генпрокуратуру Украины завести дело на Лукашенко. Украинские власти недовольны тем, что Минск продолжает дружить с Москвой.